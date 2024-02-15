روما يتعادل مع فينورد بالدوري الأوروبي
حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله لقاء روما مع مُضيفه فاينورد روتردام، يوم الخميس في ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي، "اليوروبا ليغ".
سجل إغور بايكساو هدف التقدم لفاينورد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع من الشوط الأول. ونجح روميلو لوكاكو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ67، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.
وستُقام مباراة الإياب بين الفريقين، الخميس المُقبل، في ملعب "الأولمبيكو" مقعل نادي روما.
وضمن منافسات الدور نفسه، فاز سبورتينغ لشبونة البرتغالي على يونغ بويز السويسري بنتيجة 3-1، وانتهت مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني مع مارسيليا الفرنسي بالتعادل الإيجابي 2-2.
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