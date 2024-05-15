نشكركم على متابعتكم خبر تفاهم بين “إيفزا” وحكومة المالديف لتطوير الخدمات في “جزيرة فونادهو” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي “إيفزا” أمس مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية المالديف.

وبحسب “وام”، تهدف المذكرة إلى تطوير منطقة الخدمات الاقتصادية والمالية الخاصة في “جزيرة فونادهو” إلى جانب بوابة المالديف الاقتصادية في جزيرة “ايهافنداهيبولو أتول”، والتي تعد جزءاً من المشاريع الاستراتيجية لتطوير جزر المالديف المتنوعة والمتصلة.

وقع المذكرة في دبي، معالي محمد سعيد، وزير التنمية الاقتصادية في جمهورية المالديف، ومارتن بيدرسون رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي “إيفزا”، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وتمثل المذكرة التي تؤسس لشراكة فريدة من نوعها، نقطة انطلاق رئيسية لتحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد المالديفي، من خلال توسيع نطاق الأنشطة التجارية والاقتصادية في جزر المالديف.

وأكد معالي محمد سعيد التزام حكومة بلاده بتهيئة بيئة قادرة على تمكين الأعمال والتجارة وتحفز على الاستثمار، لافتا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يُعد خطوة مهمة لجهود حكومة المالديف لتنويع الاقتصاد.

من جانبه، قال مارتن بيدرسون إن مذكرة التفاهم البداية لتحقيق تنويع الاقتصاد المالديفي، لافتا إلى أن هذا التعاون يوفر خدمات مالية حديثة وعالية الجودة.