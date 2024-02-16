انت الأن تتابع خبر المحكمة تحفظ دعوى بنزيمة ضدّ وزير الداخلية الفرنسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت لجنة التحقيق بمحكمة عدل الجمهورية في فرنسا أنّها حفظت قضية شكوى التشهير التي رفعها اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة ضد وزير الداخلية جيرار دارمانان، ولم تقم باتخاذ أي إجراء.

نجم ريال مدريد السابق، الذي يلعب الآن في اتحاد جدة السعودي، كان قد تم استهدافه من قبل جيرار دارمانان بعدما نشر في منتصف أكتوبر الماضي على حسابه على منصة إكس رسالة "دعم لسكان غزة ضحايا القصف الظالم" الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيليّ.

أوضح ريمي هيتز، المدعي العام لدى محكمة النقض، أن اللجنة، ولبناء قرارها، لاحظت أن شكوى السيد بنزيمة تتعلق بتعليقات لا تنسب إليه أي وقائع من شأنها أن تمس بشرفه أو سمعته.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد اعتبر أنه على علم بوجود صلة بين بنزيمة، وتنظيم "الإخوان المسلمين"، الأمر الذي دفع عضوًا في مجلس الشيوخ الفرنسي إلى طلب سحب الجنسية الفرنسية من لاعب اتحاد جدة السعودي، وذلك على خلفية تعبير الأخير عن تضامنه مع سكان غزة في مواجهة القصف الإسرائيلي.

وقال جيرار دارمانان، خلال مقابلة في برنامج "L’heure des Pros" للصحافي باسكال برو، على قناة سي نيوز، إنه على علم بوجود صلة بين لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة وتنظيم الإخوان المسلمين، معتبرًا أنها تقود إلى الجهادية.

غير أن وزير الداخلية الفرنسي لم يستطع تقديم أي دليل مادي على هذه المزاعم، فعندما سأله صحافي "بي إف إم تي في" إن كان يملك دليلًا ماديًا حول اتهامه لبنزيمة، تفادى دارمانان الرّد، وذهب إلى القول إن بنزيمة "لم يكتب بعد تغريدة عن اغتيال أستاذ مؤخرًا، ولا عن الأطفال الذين ذبحهم الإرهاب الإسلاموي في إسرائيل"، على حد زعمه.

ورداً على الوزير، تقدم كريم بنزيمة بشكوى ضده بتهمة التشهير. ورأى مهاجم الاتحاد السعودي، في الشكوى التي تقدم بها المحامي هوغ فيجييه نيابة عنه، أن هذه التصريحات "تقوض شرفه وسمعته".