نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قنبلة داخل التتش".. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي بقطع في الغضروف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر الإعلامي ونجم النادي الأهلي السابق أحمد شوبير، مفاجأة صادمة لجماهير القلعة الحمراء، عن إصابة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الأخيرة.

ويرتبط الأهلي بمواجهات صعبة وحاسمة في الفترة الحالية أولها مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري مؤخرا.

- إصابة اليو ديانج



قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات اذاعية عبر أون سبورت اف ام:" نجم خط وسط الأهلي المالي اليو ديانج، يواجه إصابة قطع في الغضروف والتي ستبعده عدة أسابيع عن المشاركة مع الفريق".

وتابع:" الأمر مسبقا كان لا يتعدى وجود رشح في الركبة الا أن الفحوصات أثبتت إصابة اللاعب والذي سيخضع لعملية جراحية".

واختتم:" الأهلي سيفتقد أيضا في المواجهة القادمة أمام ميدياما الغاني، مروان عطية بسبب الإيقاف لتعدد البطاقات الصفراء، بجانب أحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو".

