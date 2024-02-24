نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد؛ في مواجهة قوية أمام نظيره فريق فولهام، مساء اليوم السبت الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

حيث يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق فولهام المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة فولهام

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، رافائيل فاران، لوك شو.

وسط الملعب: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، كوبي ماينو.

الهجوم: إليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد، راسموس هويلاند.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.