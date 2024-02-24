نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني تدريباته الجماعية بملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المقاولون يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري

ويلتقي المقاولون مع المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءا باستاد الجيش ببرج العرب لحساب الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري.

ومن المقرر أن يغادر المقاولون غدا القاهرة متوجها للإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق ببرج العرب قبل مباراته أمام المصري البورسعيدي.

وتعادل المقاولون مع فيوتشر 2-2 في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة بالجولة الـ 13 من لدوري المصري الممتاز يوم الاثنين الماضي.