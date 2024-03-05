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أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، معلق مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

تقام أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو، اليوم الثلاثاء الموافق 5-3-2024، في إطار منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو، للمعلق الرياضي حفيظ دراجي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتحديد عبر قناة bein sports 1.