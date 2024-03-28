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أحمد جودة - القاهرة - عبر وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بانضمامه بشكل رسمي لصفوف منتخب فلسطين.

أول تعليق من وسام أبو علي بعد الانضمام لمنتخب فلسطين

عبَّر أبو علي عن فخره واعتزازه بتمثيل هذا البلد الشامخ، قائلًا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنا فخور ومتشرف بأن أكون قادرًا على تمثيل هذا الوطن.. إنه شرف لكل فلسطيني هناك".

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على انضمام أبو علي لمنتخب فلسطين.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالفيفا قرارًا يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي لتمثيل منتخبنا الوطني".

وقد شارك أبو علي، القادم من نادي سيريوس السويدي، مع الأهلي في 3 مباريات، وسجل هدفين خلال 101 دقيقة من اللعب.