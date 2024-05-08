نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي بروسيا دورتموند الألماني من التأهل إلى نهائي التشامبيونزليج بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس".

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

سجل ماتس هوملز أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 50، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء باريس سان جيرمان، نفذها براندت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها هوملز برأسية من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

موعد مباراة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي بروسيا دورتموند مع الفائز من مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ يوم السبت 1-6-2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "ويمبلي"، وذلك في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا.