موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند القادمة في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الألمانية مباراة بايرن ميونخ وبوروسبا دورتموند وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موقف بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في جدول الدوري الألماني

احتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباراة.

في حين احتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 7 مباريات.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند يوم السبت 30 مارس 2024 على إستاد أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

وكان بايرن ميونخ قد فاز على دارمشتات بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة والعشرين من البوندزليجا بينما فاز بوروسيا دورتموند على آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 60 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 50 نقطة.