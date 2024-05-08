مُفاجأة دورتموند.. باريس يودّع أبطال أوروبا
فجر نادي بوروسيا دورتموند مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على باريس سان جيرمان في عقر داره 1-0، مساء الثلاثاء، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويدين الفريق الألماني بالفضل في انتصاره الكبير، لصخرة دفاعه ماتس هوميلس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة 50 من زمن اللقاء على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس.
واكد فريق بروسيا دورتموند بذلك علو كعبه على فريق باريس سان جيرمان، حيث كان قد تغلب عليه في مباراة الذهاب أيضا، بهدف وحيد سجله مهاجمه نيكلاس فولكروغ، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند.
وسيكون فريق بوروسيا دورتموند على موعد في النهائي الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن، مع الفائز من المواجهة الأخرى بين الفريق الألماني الآخر بايرن ميونخ ومضيفه ريال مدريد مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.
يذكر أن مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وضيفه ريال مدريد قد انتهت بالتعادل (2-2) يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.
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