نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من داخل المعسكر".. اسم مفاجئ يقتحم تشكيل الأهلي الأساسي أمام سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أحمد نبيل، المعروف بـ "كوكا"، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، للعودة إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة فريق سيمبا التنزاني المقررة غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ يأتي ذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

كوكا يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام سيمبا

تعرض "كوكا" لإصابة في الظهر خلال مباراة الأهلي مع يانج أفريكانز في الأول من مارس، في إطار منافسات دور المجموعات، مما أدى إلى غيابه عن العديد من المباريات مع الفريق في الفترة الماضية، بما في ذلك نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اختار الاعتماد على "كوكا" في مواجهة سيمبا بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في بداية الشوط الثاني من مباراة مصر وكرواتيا.

يأتي هذا الاختيار أيضًا نظرًا لغياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابات، بما في ذلك الثنائي أليو ديانج من مالي وإمام عاشور، اللذين تعرضا للإصابة خلال مباراة مصر ونيوزيلندا.

وأكد مصدر من داخل معسكر الأحمر، حتى الآن، يبدو أن الثلاثي مروان عطية، وعمرو السولية، وأحمد نبيل "كوكا" هم الأقرب لتشكيل خط وسط ملعب الأهلي أمام سيمبا، ولكن قد تحدث تغييرات في الساعات القادمة قبل المباراة.