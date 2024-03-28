سامي قمصان يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تحضيراته فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سامي قمصان يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

وأكد قمصان، أن مواجهة سيمبا التنزاني مهمة بالنسبة للجماهير، خاصةً مع الصعوبات التي واجهتنا من طول الرحلة وكونها تأتي بعد فترة توقف وشكوى اللاعبين الدوليين من الإجهاد.

وتابع في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "نعمل على 3 مراحل وهي مجموعة المنتخب الأول والأولمبي واللاعبين غير المنضمين للمنتخبات، واللاعبون الدوليون يعانون من الإجهاد خاصة أن منهم لاعبين خاضوا المباراتين ولعبوا 180 دقيقة كاملة".

وقال سامي قمصان: "هذا قدر النادي الأهلي ودائمًا ما يساعد كل المنتخبات في كل المراحل، وفي مباريات كثيرة خاصة في كأس العالم للأندية لعبنا دون لاعبينا".

واستطرد: "نلعب بإسم الأهلي وهو اسم كبير وتاريخ كبير ومن أفضل الأندية في العالم وليس إفريقيا فقط، وحققنا الكثير من البطولات، وأتمنى أن يكون هناك تنظيم أكثر ونحقق نتيجة إيجابية أمام سيمبا، لا سيما وأنه فريق منظم، وافتقدنا عنصر مؤثر وهو إمام عاشورفي هذه المباراة بسبب الإصابة".

وأوضح قمصان: "فريق سيمبا تعاقد مع 14 لاعبًا من كل الجنسيات ولديهم مدرب متخصص في إفريقيا ولديه خبرات كثيرة ولعبنا أمامه في كأس السوبر الإفريقي وتفوق علينا، ولعبنا مع سيمبا في الدوري الإفريقي لكرة القدم وتعادلنا معهم، وأعتقد أنها ستكون مباراة كبيرة، وكنت أتمنى أن نستعد بشكل أفضل من ذلك ولكن هذا هو قدر الأهلي وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

وأردف: "سعداء أن المباراة ستقام بعد الإفطار حيث أن الإفطار في السادسة والنصف والمباراة في التاسعة بتوقيت تنزانيا وسيتم تناول وجبات خفيفة بمعرفة الدكتور إيهاب علي طبيب التغذية، ولكن يبقى الأهلي هو المرشح الأقوى للفوز وأتمنى استمرار الدعم لنا بشكل أكبر ويكون هناك تنسيق من كل المنظومة، والأهم أننا نلعب باسم مصر، لأننا أكثر من حقق البطولات وحصد لقب البطولة الإفريقية".

واختتم: "أتمنى كما يساعد الأهلي المنتخبات أن يتم مساعدته وسيكون هناك تواصل مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني وواثق أنه سيكون هناك تواصل بشكل أكبر وكلنا في ظهر منتخب مصر، والأهلي قدم كثيرا للمنتخبات وسيقدم الأفضل".