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أحمد جودة - القاهرة - تؤكد تقارير صحفية أن ​ريال مدريد​ مهتم بالتعاقد مع النجم الألماني ​فلوريان فيرتز​ من ​باير ليفركوزن​ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يُعتبر فيرتز لاعبًا مرغوبًا فيه للغاية ويُعد محط اهتمام عدة أندية أوروبية أخرى بالإضافة إلى ريال مدريد.

​ريال مدريد يصارع مان سيتي وليفربول على صفقة نجم ليفركوزن

ويشير التقرير إلى أن النادي الملكي ينظر بشكل جاد إلى تعزيز خط هجومه بضم فيرتز، ويُفترض أن يكون التعاقد معه جزءًا من استراتيجية الفريق للموسم المقبل، حيث يسعى ريال مدريد لتحسين فريقه للتنافس بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

ومع ذلك، تشير التقارير نفسها إلى أن هناك منافسة شديدة من قبل عدة أندية أخرى مثل ​باريس سان جيرمان​، و​بايرن ميونيخ​، و​ليفربول​، و​مانشستر سيتي​، الذين يسعون أيضًا للتعاقد مع فيرتز، ما قد يجعل الصفقة تتطلب جهودًا كبيرة من جانب ريال مدريد لإتمامها.