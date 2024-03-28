نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بن شيخة يستفر جماهير الأهلي بتصريحات مثيرة قبل مواجهة سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيمبا التنزاني بمجموعة من التصريحات النارية قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها فريقه أمام النادي الأهلي غدًا الجمعة لحساب مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بن شيخة يستفز الاهلي

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بتلك المواجهة قال بن شيخة أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي

وأضاف “فريقي سوف يخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام المارد الأحمر حيث نعرف ذلك المنافس جيدًا ونسعى لتحقيق الفوز”.

وأكمل:" أتمنى أن ينجح اللاعبون في تسجيل أكبر قدر من الأهداف خلال مواجهة الغد لكن يوجد فرق كبير بين ما نتمناه والواقع".

ولفت:" يجب أن نعرف الكيفية المناسبة للتحكم في ايقاع وسير تلك المواجهة متى نهاجم ومتى نترك الاستحواذ للمنافس ونلجأ للدفاع".

ونوه:" مباراة الغد تختلف اختلاف كلي عن مباراتي الاهلي في السوبر الافريقي عندما كنت اتولى تدريب اتحاد العاصمة الجزائري وعلى الرغم من ذلك يبقى المارد الأحمر من أقوى الفرق الأفريقية، ويجب أن نحترمه كثيرا، ومن يحب أن يرى ويختبر قدراته، يجب عليه مواجهة الكبار".