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أحمد جودة - القاهرة - أكد الجهاز الطبي للنادى الأهلي، أن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق سيكون جاهزًا لرحلة تونس، التي يخوض خلالها الفريق مباراة الترجي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب كوكا عن مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة أمس، السبت، فى الدوري التي فاز فيها المارد الأحمر 2-1 بسبب معاناته من الإصابة.

الأهلي يعلن جاهزية كوكا لمباراة الترجي في نهائي إفريقيا

واشتكى كوكا من كدة قوية في الركبة تعرض لها خلال مباراة الإتحاد السكندري التي أقيمت الثلاثاء الماضي وفاز فيها الأحمر بأربعة أهداف لهدف.

وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا الفترة الأخيرة جعله جاهزًا من الناحية الطبية لرحلة تونس المُرتقبة، وإن كان اللاعب سيخضع للفحص الطبي قبل مران اليوم على سبيل الاطمئنان عليه.

ويسافر الأهلي إلى تونس في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة لخوض المباراة المرتقبة التي يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في لقاء العودة بالقاهرة يوم 25 مايو الجاري.

