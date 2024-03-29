زيزو يحسم مستقبله مع الزمالك.. هل يرحل عن القلعة البيضاء؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر المقربة من اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

زيزو يحسم مستقبله مع الزمالك

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم القادم 2024-2025 وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله خاصًة في ظل اهتمامات الاندية العربية بضمه.

وقال المصدر أن زيزو يسعى للبقاء داخل نادي الزمالك والاستمرار داخل أروقة القلعة البيضاء وبالأخص بعد أن فتح معه أحد الاعضاء ملف التجديد للحصول على توقيعه.

وأضاف أن هناك تمسك كبير من جانب المسؤولين في نادي الزمالك لضم اللاعب والدليل على ذلك رفض كافة العروض المغرية التي وصلت للفريق من أجل ضمه".

ويخشى جمهور الزمالك عدم الانتهاء من تجديد اللاعب خلال الفترة القادمة ما يجعله قادرًا على التوقيع لأي فريق في الميركاتو الشتوي القادم.