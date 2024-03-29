نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة رحيل نجمي الأهلي إلى الحزم السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض العروض الاحترافية للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدت بعض الأندية داخل الدوري السعودي مؤخرا، اهتمامها بالتعاقد مع نجمي النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا والظهير الأيمن، محمد هاني.

- حقيقة رحيل كهربا وهاني

وأوضح عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي مع ابراهيم عبد الجواد عبر أون تايم سبورتس:" العسقلاني كان مرشح منذ فترة لتدعيم دفاع الأهلي ومن الطبيعي جس النبض بين اللاعب والإدارة دون وجود مفاوضات رسمية مع فريقه".

وتابع:" الحزم السعودي كان مهتم بكهربا مؤخرا والآن انضم له محمد هاني، والإدارة لن تمانع في وجود عرضا مغريا".

وواصل:" الدوري السعودي ينطلق في منتصف أغسطس والأندية السعودية تضع شرط إنهاء الأجندة الدولية لأي لاعب قبل التعاقد معه لخوض فترة الاعداد كاملة مع الفريق".

وأختتم:" عدم انتظام البطولة المصرية سيكون عائق أمام أي صفقة حيث أن من الصعب أن يستغنى أي فريق عن نجمه في منتصف الموسم".

