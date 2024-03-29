نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر والأهلي على اللقب الغالي ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة. مواعيد مباريات الجولة 25 الاتحاد ضد الفيحاء 9:00. التعاون ضد الحزم 9:00. الأخدود ضد الرائد 9:00. الاتفاق ضد الأهلي 9:00. ضمك ضد الخليج 9:00. القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة ssc sports القمر: بدر التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4. جدول ترتيب دوري روشن 1- الهلال 68 نقطة 2- النصر 56 نقطة 3- الأهلي 47 نقطة 4- الاتحاد 43 نقطة 5- التعاون 40 نقطة 6- الاتفاق 35 نقطة 7- ضمك 34 نقطة 8- الفيحاء 32 نقطة 9- الفتح 31 نقطة 10- الشباب 28 نقطة 11- الخليج 28 نقطة 12- الوحدة 27 نقطة 13- الرائد 24 نقطة 14- الاخدود 24 نقطة 15- الرياض 24 نقطة 16- الطائي 22 نقطة 17- أبها 21 نقطة 18- الحزم 15 نقطة