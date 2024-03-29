نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم| ريليفو: مانشستر يونايتد يطارد مهاجم ريال مدريد.. الصن: نيوكاسل يستهدف "منبوذ" برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 29-03-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

دخل مانشستر يونايتد في السباق للتعاقد مع الدولي الإسباني داني أولمو، الذي لديه شرط جزائي بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني لمغادرة نادي آر بي لايبزيج هذا الصيف. الجناح البالغ من العمر 25 عامًا يثير اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام. (ديلي ميل)

يتطلع ليفربول إلى روبن أموريم لاعب سبورتنج لشبونة وروبرتو دي زيربي لاعب برايتون وهوف ألبيون ليحل محل المدرب المنتهية ولايته يورغن كلوب، مع بقاء تشابي ألونسو في باير ليفركوزن. (تلجراف)

مانشستر يونايتد يطارد مهاجم ريال مدريد

زار ممثلو مانشستر يونايتد إسبانيا لتحديد أهداف الانتقالات المحتملة، ويعد المهاجم الإسباني خوسيلو البالغ من العمر 34 عامًا، والمعار إلى ريال مدريد من إسبانيول، أحد الأسماء المدرجة في قائمتهم. (ريليفو)

سيتعين على يونايتد دفع ما لا يقل عن 60 مليون يورو (51.3 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع الدولي البرازيلي جليسون بريمر، 27 عامًا، الذي يلعب مع يوفنتوس، ومهاجم الشياطين الحمر ميسون جرينوود، 22 عامًا، يمكن أن يتم تضمينهما في الصفقة. (لاجازيتا ديلو سبورت)

قد يفتقد برشلونة لاعب خط الوسط الألماني جوشوا كيميش، 29 عامًا، مع استعداد مانشستر يونايتد لاتخاذ خطوة لنجم بايرن ميونيخ هذا الصيف. (سبورت)

مانشستر سيتي ويونايتد يتصارعان على نجم إيفرتون

سيتنافس مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع قلب دفاع إيفرتون وإنجلترا تحت 21 عامًا جاراد برانثويت، 21 عامًا. (انتقالات كرة القدم)

ليفربول وبوروسيا دورتموند وآر بي لايبزيغ على استعداد للتنافس على دين هويسين لاعب يوفنتوس، 18 عامًا، مع لفت المدافع الإسباني الأنظار هذا الموسم خلال فترة الإعارة مع روما. (لاجازيتا ديلو سبورت)

يتوقع نادي جنوى الإيطالي أن يتلقى عروضًا في الصيف للتعاقد مع المهاجم الأيسلندي ألبرت جودموندسون البالغ من العمر 26 عامًا، والذي تم ربطه بالانتقال إلى توتنهام ووست هام. (فابريزيو رومانو)

يُعتقد أن جناح برشلونة رافينيا، 27 عامًا، ومدافع يوفنتوس جليسون بريمر، 27 عامًا، على رادار نيوكاسل (الصن)

يستهدف مانشستر يونايتد وتوتنهام جان كلير توديبو، قلب الدفاع الفرنسي الدولي البالغ من العمر 24 عامًا، والذي قد يكون متاحًا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني من نيس هذا الصيف. (الصن)