نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة 30 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة 30، التي تبدأ بمواجهة قادش أمام غرناطة. جدول ترتيب الدوري الإسباني 1- ريال مدريد 72 نقطة. 2- برشلونة 64 نقطة. 3- جيرونا 62 نقطة. 4- أتلتيك بيلباو 56 نقطة. 5- أتلتيكو مدريد 55 نقطة. 6- ريال سوسييداد 46 نقطة. 7- ريال بيتيس 42 نقطة. 8- فالنسيا 40 نقطة. 9- فياريال 38 نقطة. 10- خيتافي 38 نقطة. 11- لاس بالماس 37 نقطة. 12- أوساسونا 36 نقطة. 13- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة. 14- ريال مايوركا 30 نقطة. 15- رايو فاليكانو 29 نقطة. 16- إشبيلية 28 نقطة. 17- سيلتا فيجو 27 نقطة. 18- قادش 22 نقطة. 19- غرناطة 14 نقطة. 20- ألميريا 13 نقطة.