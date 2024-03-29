نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة 30 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة 30، التي تبدأ بمواجهة قادش أمام غرناطة.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
1- ريال مدريد 72 نقطة.
2- برشلونة 64 نقطة.
3- جيرونا 62 نقطة.
4- أتلتيك بيلباو 56 نقطة.
5- أتلتيكو مدريد 55 نقطة.
6- ريال سوسييداد 46 نقطة.
7- ريال بيتيس 42 نقطة.
8- فالنسيا 40 نقطة.
9- فياريال 38 نقطة.
10- خيتافي 38 نقطة.
11- لاس بالماس 37 نقطة.
12- أوساسونا 36 نقطة.
13- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة.
14- ريال مايوركا 30 نقطة.
15- رايو فاليكانو 29 نقطة.
16- إشبيلية 28 نقطة.
17- سيلتا فيجو 27 نقطة.
18- قادش 22 نقطة.
19- غرناطة 14 نقطة.
20- ألميريا 13 نقطة.