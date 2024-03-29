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جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة 30

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض "دوت الخليج الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة 30، التي تبدأ بمواجهة قادش أمام غرناطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 72 نقطة.

2- برشلونة 64 نقطة.

3- جيرونا 62 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 56 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد 55 نقطة.

6- ريال سوسييداد 46 نقطة.

7- ريال بيتيس 42 نقطة.

8- فالنسيا 40 نقطة.

9- فياريال 38 نقطة.

10- خيتافي 38 نقطة.

11- لاس بالماس 37 نقطة.

12- أوساسونا 36 نقطة.

13- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة.

14- ريال مايوركا 30 نقطة.

15- رايو فاليكانو 29 نقطة.

16- إشبيلية 28 نقطة.

17- سيلتا فيجو 27 نقطة.

18- قادش 22 نقطة.

19- غرناطة 14 نقطة.

20- ألميريا 13 نقطة.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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