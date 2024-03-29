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أحمد جودة - القاهرة - كشف ستيفانو بيولي عن الفارق مع إنتر متصدر الدوري الإيطالي، وحالة فريقه قبل رحلة فيورنتينا.

كان فريق الروسونيري في حالة قوية منذ ديسمبر، حيث خسر مباراة واحدة فقط من آخر 14 مباراة في الدوري الإيطالي، وهي الجولة التي وضعتهم في المركز الثاني في الجدول. مع ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا، يمكن للنادي الآن تحويل التركيز إلى الدوري الأوروبي، حيث سيواجهون روما في ربع النهائي.

بيولي يتحدث عن مواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

وقال بيولي في مؤتمر صحفي قبل مباراة فيورنتينا “لسوء الحظ، هذا ليس الموقف الأول من هذا النوع الذي يحدث لفيورنتينا، إن جماهير فلورنسا والفيولا رائعون عندما يتعلق الأمر بالالتقاء معًا للتغلب على هذه اللحظات”.

سُئل مدرب الروسونيري عن الخلاف العنصري الأخير الذي تورط فيه فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر وخوان جيسوس لاعب نابولي.

وأضاف: "يصبح من الصعب بالنسبة لي الحكم على الحادث لأنه ليس لدي كل شيء في متناول اليد، لا يسعنا إلا أن نكون جميعًا ضد حوادث العنصرية في الملاعب". حان الوقت للتوقف."

وتعرض بيولي للكثير من الانتقادات هذا الموسم، وطرحت وسائل الإعلام قائمة طويلة من البدلاء المحتملين في ميلان في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تياجو موتا لاعب بولونيا، وروبرتو دي زيربي لاعب برايتون، وأنطونيو كونتي المنفصل.