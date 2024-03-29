نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منبوذ جوارديولا.. الهلال يُدبر صفقة غير متوقعة من داخل برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول موسم الانتقالات الصيفية القادمة، واقتراب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الكامب نو.

وتحاول إدارة البارسا حشم صفقة البرتغالي جواو كانسيلو بصفة نهائية، إلا أن المقابل المادي قد يفسد مسألة بقاء اللاعب.

- الهلال مهتم بكانسيلو

ونشرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن يوجد اتجاه قوي داخل إدارة نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع لاعب برشلونة الحالي المعار كن مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن سعر بيع كانسيلو شوف يتخطى قيمة 50 مليون دولار مما يصعب الصفقة على برشلونة ويقربها من الهلال.

على جانب آخر، أكد كانسيلو في العديد من التصريحات السابقة رغبته الشديدة في استمراره داخل كتيبة البارسا، رغم اقتراب رحيل المدير الفني تشافي هيرنانديز.