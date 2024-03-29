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الأهلي الليبي يضم جابريل أوروك لاعب غزل المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - حصل مسؤولو النادي الأهلي الليبي، على خدمات النيجيري جابريل أوروك، قادمًا من غزل المحلة بشكل نهائي.

جابريل أوروك ينتقل إلى الأهلي الليبي

انتقل أوروك لصفوف النصر الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من غزل المحلة على سبيل الإعارة.

أوروك ظهر بشكل مميز مع الفريق الليبي ليحصل مسئولي الأهلي على خدماته  بداية من الصيف المقبل.

الأهلي تعاقد مع المهاجم النيجيري بشكل نهائي، بعد دفع الشرط الجزائي لغزل المحلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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