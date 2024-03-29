نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي الليبي يضم جابريل أوروك لاعب غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل مسؤولو النادي الأهلي الليبي، على خدمات النيجيري جابريل أوروك، قادمًا من غزل المحلة بشكل نهائي.

جابريل أوروك ينتقل إلى الأهلي الليبي

انتقل أوروك لصفوف النصر الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من غزل المحلة على سبيل الإعارة.

أوروك ظهر بشكل مميز مع الفريق الليبي ليحصل مسئولي الأهلي على خدماته بداية من الصيف المقبل.

الأهلي تعاقد مع المهاجم النيجيري بشكل نهائي، بعد دفع الشرط الجزائي لغزل المحلة.