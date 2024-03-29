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أحمد جودة - القاهرة - أثار الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي والذي سيرحل نهاية الموسم الحالي الجدل بشأن رفض الإسباني تشابي ألونسو تدريب الريدز.

كلوب يثير الجدل بشأن رفض ألونسو تدريب ليفربول

وقرر المدرب الإسباني تشابي ألونسو الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن الألماني في الموسم المقبل وعدم الرحيل عنه لأي نادي.

وأكد كلوب في تصريحات صحفية له عن هذا الأمر:" إنه يقوم بعمل رائع مع ليفركوزن، لديهم فريق رائع ومن المحتمل أن يحافظوا على تماسك الفريق".

وتابع مدرب ليفربول:" أنا أفهم أنه يريد أن يفعل ذلك، بالنسبة للأشياء الأخرى، لا يوجد شيء يجب أن أقوله عن ذلك لأكون صادقًا".

وتلقى المدرب الإسباني تشابي ألونسو اهتمام كبير من نادي بايرن ميونيخ الألماني ونادي ليفربول الإنجليزي بعد تألقه بشكل كبير مع نادي بايرن ليفركوزن.