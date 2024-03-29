نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موديست يقود هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزاني اليوم في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم الجمعة، أمام سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يستضيفها استاد بنجامين مكابا الوطني بـ "دار السلام".

وقرر مارسيل كولر أن يخوض مباراة اليوم أمام سيمبا التنزاني بتشكيل مكون من شوبير في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع ربيعة، محمد هاني، عبدالمنعم ومعلول وبالوسط مروان عطية، كوكا والسولية وبالهجوم الشحات، تاو وموديست.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

تنطلق مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، بالدورب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أرضية استاد بنجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية "دار السلام".

حكم مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني الليلة

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن اختيار الجنوب إفريقي توم أبو نجيل حكما لمباراة الأهلي وسيمبا في ربع نهائي دوري الأبطال، يعاونه أحمد امتياز من موريشيوس، والموريتاني دحان بيدا على تقنية الـ "var".

تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة مباراة الأهلى وسيمبا

ويمكن استقبال قناة بي إن سبورت 6 الناقلة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على القمر الصناعي "نايل سات"، عبر التردد "11054"، وبمعد الترميز "27500" وباستقطاب "v" مع معامل تصحيح الخطأ "2/3".