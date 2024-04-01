بولونيا يزيد أوجاع ساليرنيتانا بثلاثية

بولونيا يزيد أوجاع ساليرنيتانا بثلاثيةفاز فريق بولونيا على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير بثلاثية نظيفة، يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليواصل بولونيا زحفه نحو حجز بطاقته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

وحسم بولونيا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عن طريق لاعبه ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 14، والبلجيكي أليكسي سالماكرز في الدقيقة 44، قبل أن يضيف اليوناني خارالامبوس ليكويانيس الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز عزز بولونيا موقعه في المركز الرابع برصيد 57 نقطة في ترتيب المسابقة الايطالية والمؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا مبتعدا بفارق 6 نقاط بشكل مؤقت عن روما الخامس والذي يحل ضيفا على ليتشي لاحقا، فيما تجمد رصيد فريق ساليرنيتانا عند 14 نقطة في المركز الـ20 والأخير.

وفي مباراة ثانية، تعادل ليتشي وضيفه روما سلبياً، ليرفع رفع ليتشي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين رفع روما رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط خلف بولونيا صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما تعادل أودينيزي مع مضيفه ساسولو 1 /1 اليوم حيث تقدم ساسولو بهدف عن طريق جريجوري ديفريل في الدقيقة 41، قبل أن يدرك أودينيزي التعادل عبر فلوريان توفان بعد ذلك بثلاث دقائق.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع ساسولو رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع عشر(قبل الأخير).

وبنفس النتيجة في ذات الجولة، تعادل كالياري مع ضيفه هيلاس فيرونا.

وتقدم فيرونا في الدقيقة 30 عن طريق فيدريكو بونازولي، قبل أن يدرك كالياري التعادل عن طريق إبراهيم سليمانا في الدقيقة 74.

ورفع كالياري رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف خلف فيرونا صاحب المركز الخامس عشر.