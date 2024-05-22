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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، كواليس اجتماع الاتحاد الإفريقي مع مسؤولي النادي الأهلي، قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كواليس اجتماع الكاف مع الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لوضع ضوابط خاصة

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حضر الاجتماع خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وعدد من قيادات الكاف، حيث تم التأكيد على الآتي:

أولًا.. اهتمام كبير بالمقصورة وكبار الزوار خاصةً مع حضور قيادات من الكاف وعدد من أعضاء الفيفا في ظل دعوة إنفانتينو لحضور المباراة.

ثانيًا.. أثناء توزيع الجوائز لا يتواجد أي شخص من أسر اللاعبين إلا بعد انتهاء المراسم، ويكون فردين لكل لاعب وسوف يملكوا أيديهات خاصة.

ثالثًا.. عدم نزول أي لاعب أثناء مراسم التتويج غير مقيد في القائمة الإفريقية وعدم نزول أي شخص من المقصورة الرئيسية.

