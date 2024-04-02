نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2- 4- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر أبريل الجاري في جميع البطولات والقنوات الناقلة لهذه المواجهات.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-4-2024

الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست ضد فولهام – في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون – في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث ضد كريستال بالاس – في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي ضد وولفرهامبتون – في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وست هام ضد توتنهام – في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

دوري روشن السعودي

الهلال ضد الأخدود – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أبها ضد النصر – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الطائي ضد التعاون – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيحاء ضد الوحدة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كأس إيطاليا

يوفنتوس ضد لاتسيو – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كأس ألمانيا

ساريروكن ضد كايسرسلاوترن – في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

كأس فرنسا

ليون ضد فالنسيان – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يمكنكم مشاهدة الدوري الإنجليزي وكأس فرنسا وكأس ألمانيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، فيما يمكنكم مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC السعودية، وتذاع مباريات كأس إيطاليا، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.