نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قرار الرحيل عن برشلونة.. نادٍ مفاجئ يتفاوض مع تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات تشافي هيرنانديز، بعد أن اتخذ قرار الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

وسبق أن أعلن المدرب رحيله عن العاصمة الكتالونية نهاية الموسم الجاري، لكن في الآونة الأخيرة، تزايدت التقارير التي تشير إلى حرص إدارة برشلونة على إقناع المدرب بالاستمرار مع الفريق.

وعلى هذه الخلفية، ترددت تقارير في وسائل الإعلام عن منافس غير متوقع لخدمات تشافي، وسط ارتباط عديد الأسماء بتلك المهمة.

وبحسب موقع " سبورت " فإن أياكس مهتم بالحصول على خدمات تشافي هيرنانديز، حيث يرى النادي الهولندي أسطورة برشلونة، هو المدرب الذي يمكنه مساعدتهم على العودة مرة أخرى إلى المنافسة.

جدير بالذكر أن جون فانت شيب، المدير الفني المؤقت لأياكس، أعلن أنه سيترك منصبه بنهاية الموسم الحالي.

في وقت سابق، أفيد أن العملاق الهولندي يتفاوض مع مساعد يورغن كلوب في ليفربول، بيب ليندرز.