توتنهام هوتسبير يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث توتنهام هوتسبير ضد وست هام

واستهل لاعبو فريق توتنهام هوتسبير، الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول؛ بتفوق هجومي أمام وست هام لتسجيل هدف مبكر

وسجل في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، اللاعب جونسون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الهدف الأول في شباك وست هام يونايتد.

ومع الدقيقة التاسعة عشر من أحداث الشوط الأول، أدرك اللاعب زوما نجم فريق وست هام يونايتد، هدف التعادل في شباك توتنهام هوتسبير.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل منهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق توتنهام هوتسبير تسجيل هدف الفوز الثاني من أجل قتل المباراة ولكن دون جدوى

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير، إلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما توقف رصيد وست هام يونايتد عند المركز السابع برصيد 45 نقطة.