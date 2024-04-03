نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الإصابة.. تدريبات تأهيلية خاصة لثنائي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة بالكرة على هامش المران، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



يأتي ذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، ويخوض اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.



وفي نفس السياق أدى عبد الرحمن نفاد حارس المرمى تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وفقا البرنامج الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة في كاحل القدم.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف