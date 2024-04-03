جوارديولا يرد على انتقادات روي كين لـ هالاند بعد تعادل مانشستر سيتي مع آرسنال

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أحمد جودة - القاهرة - بعد مباراة الأحد أمام آرسنال، حرص المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، على دعم النجم إيرلينج هالاند والدفاع عنه بسبب التقييمات السلبية التي واجهها.

جوارديولا يرد على انتقادات روي كين لـ هالاند

انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وعلى الرغم من تراجع أداء الفريق بشكل عام، إلا أن هالاند كان هدفًا لانتقادات قوية، خاصة بعد فشله في ترجمة فرصة واعدة في الدقيقة 83 إلى هدف.

روي كين، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، قاد هجومًا لاذعًا ضد هالاند، مُصنفًا إياه على أنه لاعب من الدرجة الثانية، وهو الأمر الذي رفضه جوارديولا بشكل قاطع، معتبرًا هالاند أفضل مهاجم في العالم ومساهمًا أساسيًا في النجاحات السابقة لفريقه.

في تصريحاته التي نشرها الموقع الرسمي للنادي، أكد جوارديولا أن هالاند لم يكن السبب في عجز الفريق عن إحراز المزيد من الفرص، مشيرًا إلى ضرورة تحسين التواجد في الجزء الأمامي من الملعب مع زيادة عدد اللاعبين المشاركين في الهجوم.

وأثنى على إمكانيات هالاند، واصفًا إياه بأنه استثنائي وبأن المعايير التي يتمتع بها لا تصدق.

وفي إضافة لتعليقاته، أشار جوارديولا إلى أنه في بعض المباريات قد يكون هالاند قادرًا على تحقيق أداء أفضل، لكنه أكد أن عدم حصول فريقه على فرص أمام آرسنال لم يكن بسبب أداء هالاند، بل كان لأسباب أخرى.