توتنهام يهدر نقطتين أمام وست هام
أهدر توتنهام هوتسبير فرصة الصعود للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تعادله أمام مضيفه وست هام يونايتد 1-1، مساء الثلاثاء، في افتتاح مباريات الجولة الحادية والثلاثين من "البريميرليغ"، ليفقد بذلك نقطتين ثمينتين في صراعه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
تقدم توتنهام بهدف مبكر بواسطة لاعبه الويلزي برينان جونسون في الدقيقة 5، إلا إن وست هام أدرك التعادل سريعا عن طريق لاعبه الفرنسي كورت زوما في الدقيقة 19.
وكان الفوز كفيلا بأن يصعد بتوتنهام إلى المركز الرابع في الترتيب العام مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة أستون فيلا مع مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، لكن نقطة التعادل أبقت على الفريق في المركز الخامس برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن أستون فيلا.
في المقابل، رفع وست هام بتعادله التاسع مقابل 12 فوزا وعشر هزائم، رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع.
وفي بقية المباريات التي جرت في نفس الجولة، فاز نوتنغهام فورست على فولهام 3- 1، وبورنموث على كريستال بالاس 1- صفر، وتعادل نيوكاسل يونايتد وإيفرتون 1-1، وبيرنلي وضيفه وولفرهامبتون بنفس النتيجة.
وتستكمل مباريات الجولة الحادية والثلاثين اليوم الأربعاء بثلاث مباريات تجمع آرسنال وضيفه لوتون تاون، وبرينتفورد وضيفه برايتون، ومانشستر سيتي وأستون فيلا، على أن تختتم بعد غد الخميس بمباراتي ليفربول وضيفه شيفيلد يونايتد، وتشيلسي ومانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة.
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