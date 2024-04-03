كولر يشرح خطة مواجهة سيمبا للاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - عقد المدير الفني السويسري مارسيل كولر، الذي يقود الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، محاضرة فنية مُفصّلة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر يشرح خطة مواجهة سيمبا

وتم مناقشة عدة جوانب استراتيجية تتعلق بالمرحلة المقبلة، بما في ذلك التحضير لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع النهائي للبطولة.

وقاد المدير الفني الفريق في تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، بينما قام بتنظيم تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

يبدو أن كولر يخطط لمفاجأة فريق سيمبا منذ بداية المباراة، بهدف حسم المباراة في مراحل مبكرة وعدم منح الفرصة للخصم بإحراز هدف يعقد المهمة على الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد فاز على سيمبا في لقاء الذهاب بهدف دون رد من تسجيل أحمد نبيل "كوكا"، على ملعب بنجامين مكابا.

يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيمبا، حيث يواصل التدريبات على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة المقررة في العاشرة مساء الجمعة القادمة.