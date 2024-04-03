نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مفاجأة يثير الغموض حول إمكانية خلافة كلوب في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل المدير الفني لفريق سبورتينغ لشبونة، روبن أموريم، الحديث حول مستقبله بتداول الشائعات حول احتمالية رحيله عن النادي البرتغالي لتوليه مسؤولية تدريب نادي ليفربول.

روبن أموريم يثير الجدل حول إمكانية تدريب ليفربول

يُعتبر أموريم من بين الأسماء المرشحة بشدة لتخليف يورجن كلوب في ليفربول، ابتداءً من الموسم المقبل.

وقد أعلن كلوب في شهر يناير الماضي عزمه مغادرة ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وهو ما فتح الباب أمام تداول أسماء المدربين المحتملين لتولي القيادة الفنية للفريق.

وبعد إعلان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عزمه مغادرة النادي أيضًا، أصبح اسم أموريم مرتبطًا أيضًا بتدريب النادي الكتالوني.

ورغم تأكيد أموريم في تصريحاته الأخيرة على أنه مركز فقط على مهمته مع سبورتينغ لشبونة، خاصة أنه لا يزال يحمل عقدًا ساريًا مع النادي، إلا أنه أثار الشكوك بتصريحاته الأخيرة.

وقد حقق فريق سبورتينغ لشبونة البلوغ إلى نهائي كأس البرتغال بعد فوزه على بنفيكا بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وعندما سئل أموريم عما إذا كان النهائي قد يكون المباراة الأخيرة له مع سبورتينغ لشبونة، أجاب بكلمة "سنرى"، وفقًا لتقارير الصحفي البرتغالي الشهير بيدرو سيبولفيدا.

وأكد الصحفي نفسه أن ليفربول يقود سباق المنافسة للتعاقد مع أموريم، مشيرًا إلى أن المحادثات مستمرة بين الطرفين.