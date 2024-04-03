نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الإسماعيلي لمواجهة مرتقبة أمام سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسموحة

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة بقيادة محمد معروف.

ويعاون معروف كلا من سمير جمال مساعد أول، أحمد عبد المنعم شعبان مساعد ثان، بينما يتواجد عاطف حسين حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمد سلامة ويعاونه محمود الدسوقي.

موعد مباراة سموحة والإسماعيلي في الدوري المصري

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية؛ ويستقبل استاد الاسماعيلية مواجهة الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والإسماعيلي في الدوري

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.