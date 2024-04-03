نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة مرتقبة أمام زد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وزد

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة بقيادة مصطفى الشهدي.

ويعاون الشهدي، محمد فاروق مساعد أول، شريف عبد الله مساعد ثان، بينما يتواجد حمادة القلاوي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من حسام عزب ويعاونه محمد الغازي.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.