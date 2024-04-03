نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الجونة والمقاولون العرب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الجونة لمواجهة مرتقبة أمام المقاولون العرب وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

طاقم حكام مباراة الجونة والمقاولون العرب

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت عن طاقم حكام المباراة بقيادة محمد عباس قابيل.

ويعاون قابيل كلا من حسن رمضان مساعد أول، محمود حسين مساعد ثان، ويتواجد إبراهيم محمد حكما رابعا.

بينما على تقنية الفيديو يتواجد كلا من مصطفى عثمان والسيد شعبان.

موعد مباراة الجونة والمقاولون العرب

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الجونة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة والمقاولون العرب في الدوري

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.