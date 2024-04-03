نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة قوية.. نجم يوفنتوس يغيب إياب عن نصف نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، ضربة موجعة خلال منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، أمام لاتسيو.

نجم يوفنتوس يغيب إياب عن نصف نهائي كأس إيطاليا

في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، تلقى فيديريكو جاتي مدافع السيدة العجوز، بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على جوستاف إيساكسون لاعب لاتسيو.

وتأكد بذلك غياب جاتي عن لقاء الإياب ضد النسور، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليفقد يوفنتوس أكد ركائزه الدفاعية الأساسية في اللقاء الثاني من نصف النهائي.

ومن المقرر أن يستضيف لاتسيو نظيره يوفنتوس، على ملعب الأوليمبيكو في لقاء الإياب، المقرر إقامته يوم 23 من شهر أبريل الجاري.