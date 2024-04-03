الرياضة

صدمة قوية.. نجم يوفنتوس يغيب إياب عن نصف نهائي كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، ضربة موجعة خلال منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، أمام لاتسيو.

نجم يوفنتوس يغيب إياب عن نصف نهائي كأس إيطاليا

في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، تلقى فيديريكو جاتي مدافع السيدة العجوز، بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على جوستاف إيساكسون لاعب لاتسيو.

وتأكد بذلك غياب جاتي عن لقاء الإياب ضد النسور، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليفقد يوفنتوس أكد ركائزه الدفاعية الأساسية في اللقاء الثاني من نصف النهائي. 

ومن المقرر أن يستضيف لاتسيو نظيره يوفنتوس، على ملعب الأوليمبيكو في لقاء الإياب، المقرر إقامته يوم 23 من شهر أبريل الجاري. 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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