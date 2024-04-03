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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف ماكسينس لاكروا، مدافع فريق فولفسبورغ، مباراتين بعد حصوله على بطاقة حمراء.

إيقاف مدافع فولفسبورج مباراتين

وحصل لاكروا على البطاقة الحمراء في الشوط الثاني من المباراة أمام فيردر بريمن بعدما قام بعرقلة على رومانو شميد حيث كان المدافع الأخير، ليحصل على البطاقة الحمراء الثلاثة له هذا الموسم.

ويغيب اللاعب الفرنسي عن فولفسبورغ، صاحب المركز الرابع عشر، في المباراتين أمام بروسيا مونشنغلادباخ ولايبزغ.

