الرياضة

عاجل.. السولية يسجل هدف الأهلي الأول أمام سيمبا من تسديدة صاروخية (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - سجل عمرو السولية لاعب الأهلي، هدف التقدم في شباك سيمبا التنزاني، ليضع فريقه في المقدمة.

وتجرى الآن أحداث الشوط الثاني من وسيمبا ضمن منافسات دور  إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتقدم الأهلي في الدقائق الأولى وتحديدا في الدقيقة 47 من الشوط الثاني، لترتفع النتيجة بهدفين نظيفين بمجموع المباراتين.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير
  • خط الدفاع: محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- محمد هاني- علي معلول.
  • خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- عمرو السولية.
  • خط الهجوم: رضا سليم- حسين الشحات- انتوني موديست.

وكان الأهلي قد تفوق بهدف أحمد نبيل كوكا في مباراة الذهاب في دار السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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