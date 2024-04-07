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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، وفي مباراة مثيرة ومنتظرة، يستعد مانشستر يونايتد لاستقبال ليفربول على ملعب "أولد ترافورد"، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". هذه المباراة تأتي بعد المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر مارس الماضي، التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

تأتي هذه المباراة بأهمية كبيرة لفريق ليفربول، حيث يسعى الريدز إلى تحقيق الفوز بهدف استعادة صدارة الدوري الإنجليزي، بعدما انتقل الصدارة مؤقتًا إلى آرسنال بعد فوزه على برايتون بثلاثة أهداف نظيفة. يحتل ليفربول المركز الثاني بـ 70 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال، ويتمتع بنفس عدد النقاط مع مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.

من جهته، يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة القوية، بهدف تحسين موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية. يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ 48 نقطة، ويتطلع للتألق أمام جماهيره وتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الكلاسيكية.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحمومة، حيث سيسعى كل فريق للظفر بالنقاط الثلاث وتحقيق الفوز. يتوقع أن يشهد اللقاء تبادلًا هجوميًا مثيرًا ومنافسة شديدة على كل كرة، فيما ستكون الأنظار متجهة نحو نجوم الفريقين مثل محمد صلاح من جانب ليفربول وكريستيانو رونالدو من جانب مانشستر يونايتد.

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ويدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة بفوز واحد فقط في آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز. أدت الهزائم على أرضه أمام فولهام وخارج ملعبه أمام مانشستر سيتي وتشيلسي إلى الفوز 2-0 على إيفرتون والتعادل 1-1 خارج ملعبه مع برينتفورد. يمكن أن يشير يونايتد إلى فوز مثير 4-3 على ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد قبل أسبوعين فقط. يتمتع يونايتد بسجل جيد على أرضه ضد ليفربول، حيث فاز بثلاث من آخر خمس مباريات لعبها على ملعب أولد ترافورد، لكن اثنين من تلك الانتصارات جاءت في الكأس. كان استقبال الأهداف المتأخرة مشكلة كبيرة ليونايتد حيث تم تسجيل أهداف متأخرة في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام فولهام وبرينتفورد ومانشستر سيتي وتشيلسي في مبارياتهم الخمس الماضية.

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على أرضه، فاز الشياطين الحمر في ثلاث مباريات وتعادلوا في واحدة وخسروا واحدة من آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

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ويدخل ليفربول هذه المباراة بفارق نقطتين في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على شيفيلد يونايتد في منتصف الأسبوع. سيرغب فريق يورغن كلوب أيضًا في الانتقام من هزيمته الدراماتيكية في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هنا قبل أسبوعين. فاز ليفربول في مباراتين وخسر واحدة من آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، وسجل عشرة أهداف في تلك المباريات، لكن يونايتد تعادل مع ليفربول في أنفيلد هذا الموسم (0-0) بالإضافة إلى فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي.

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في الدوري، يتمتع ليفربول بحالة رائعة بعد هزيمة واحدة فقط في آخر عشر مباريات (أمام آرسنال) وتعادل واحد (أمام مانشستر سيتي) وفاز في الثماني مباريات الأخرى. كما سجلوا 125 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك 70 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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لدى مانشستر يونايتد قائمة طويلة من الإصابات قبل مباراة الأحد مع ليفربول، خاصة في الدفاع. تم استبعاد كل من لوك شو وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف وتيريل مالاسيا، وانضم إليهم في قائمة المصابين جوني إيفانز ورافائيل فاران، اللذين اضطرا إلى الخروج من مباراة تشيلسي وأصبحا الآن محل شكوك كبيرة بشأن مباراة الأحد. كان كاسيميرو لاعبًا آخر اضطر إلى الخروج وهو أمر محل شك في المباراة، بينما لا يزال أنتوني مارسيال على بعد أسبوعين من العودة. قد يكون الحارس الاحتياطي ألتاي بايندير لائقًا بما يكفي للعودة إلى مقاعد البدلاء يوم الأحد، وهو الخبر الوحيد الجيد ليونايتد. كان أليخاندرو جارناتشو أحد اللاعبين البارزين في يونايتد هذا الموسم، حيث أثبت الجناح الطائر أنه التهديد الهجومي الأكثر ثباتًا.

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شهد ليفربول عودة آندي روبرتسون وكيرتس جونز إلى اللعب في منتصف الأسبوع ضد شيفيلد يونايتد، وكلاهما قدم مساهمة جيدة من مقاعد البدلاء في تلك المباراة. سيغيب جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا حتى نهاية الموسم، وبدأ ستيفان باجسيتيتش التدريب مع فريق تحت 21 عامًا وسيصعد إلى تدريب الفريق الأول الأسبوع المقبل بهدف عودة محتملة للفريق الأول في نهاية أبريل بعد الغياب. خارج الموسم بأكمله. تأتي المباراة مبكرًا جدًا بأسبوع بالنسبة لترنت ألكسندر أرنولد وأليسون وديوجو جوتا، الذين من المقرر أن يعودوا جميعًا في منتصف أبريل تقريبًا. حصل واتارو إندو على راحة في منتصف الأسبوع أمام شيفيلد يونايتد، لكنه قد يعود إلى خط الوسط في المباراة التي ستقام على ملعب أولد ترافورد. كان كارلوس ماك أليستر متميزًا مع ليفربول في قلب خط الوسط مؤخرًا حيث سجل 5 أهداف وصنع 5 في آخر عشر مباريات.

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فاز يونايتد بخمس مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر أربعًا من آخر 11 مباراة، ولم يحقق يونايتد سوى انتصارين منها على ملعب أولد ترافورد. خسر ليفربول مرة واحدة فقط وتعادل مرة واحدة في آخر 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل كلا الفريقين في تسع من تلك المباريات. وخسر مانشستر يونايتد خمس مباريات على أرضه هذا الموسم على ملعب أولد ترافورد، فاز في ثماني مباريات وتعادل في واحدة. لديهم أفضل رقم 11 على أرضهم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. فاز ليفربول في 8 مباريات وتعادل في 4 وخسر اثنتين من مبارياته خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. فقط مانشستر سيتي وأرسنال لديهما سجلات أفضل خارج ملعبهم من الريدز. – حافظ يونايتد على شباكه نظيفة في مباراتين فقط في آخر 12 مباراة. وسجل كلا الفريقين في 10 من تلك المباريات الـ12.