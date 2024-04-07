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أحمد جودة - القاهرة - قلب فريق رينجرز تأخره 0-2 أمام سيلتك إلى تعادل 3-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة 32 من الدوري الإسكتلندي.

تقدم سيلتك بهدف سجله دايزن مايدا بعد مرور 21 ثانية فقط على بداية اللقاء.

وأضاف سيلتك الهدف الثاني في الدقيقة 34، عندما سجل مات أورلي الهدف الثاني من ركلة جزاء، بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد.

الدوري الإسكتلندي.. التعادل يحسم قمة رينجرز وسيلتك

وتحسن أداء رينجرز بعد الاستراحة، وتمكن جيمس تافرنيير من تقليص الفارق في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل المهاجم سيريل ديسيرز هدفًا بعدها بدقيقتين، ولكن الحكم ألغى الهدف بسبب مخالفة سابقة.

وعادل البديل عبدالله سميا النتيجة لفريق رينجرز في الدقيقة 86، ولكنه بعدها بدقيقة نجح فريق سيلتك من تسجيل الهدف الثالث عن طريق البديل آدم إدا، ليعتقد الجميع أن هذا الهدف هو هدف الفوز، ولكن رابي ماتوندو سجل هدف التعادل لرينجرز في الوقت بدل الضائع ليتقاسم الفريقان النقاط.

وحافظ سيلتك على صدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بفارق نقطة أمام رينجرز صاحب المركز الثاني.