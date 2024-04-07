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أحمد جودة - القاهرة - تغلب موناكو على ضيفه رين 1-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

سجل ماغني أكليوش هدف المباراة الوحيد لموناكو في الدقيقة 25.

الدوري الفرنسي.. موناكو ينتزع فوزا ثمينا أمام رين

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مارتن تيريه في الدقيقة 46، فيما تعرض تيلو كيرير للمصير ذاته في الدقيقة 64.

ورفع موناكو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف بريست صاحب المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة خلف باريس سان جيرمان.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد رين عند 39 نقطة في المركز التاسع.