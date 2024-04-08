كيفية مشاهدة مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي الكرة السعودية مباراة الهلال والنصر وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي في الموسم الحالي.



يشارك في بطولة كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد 4 أندية (الهلال والنصر والاتحاد والوحد)، وهم بطلي ووصيفي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين بنظام الدور قبل النهائي.



ثم سيتقابل الفريقان الفائزان من مباراتي الدور قبل النهائي في المباراة النهائية يوم 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.



وتستضيف ملاعب الإمارات خلال الفترة ما بين الثامن والحادي عشر من أبريل الحالي مباريات كأس السوبر السعودي وهي المرة الرابعة التي تقام فيها البطولة خارج السعودية.



تمكن الهلال من الفوز على جميع المنافسين وحقق سلسلة انتصارات تاريخية برصيد 31 مباراة على التوالي وأصبح صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البطولة وذلك في جميع البطولات التي يشارك فيها الهلال في الموسم الحالي.



في حين يرغب النصر في مصالحة جماهيره بعدما تقلصت فرصته في الفوز بالدوري والخروج من دوري أبطال آسيا بالتتويج بالبطولة والعبور إلى المباراة النهائية.



موعد مباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر يوم الإثنين 8 إبريل 2024 على ستاد محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة كأس السوبر السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات المتحدة وستقوم قنوات SSC Extra HD السعودية ومجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل أحداث المباراة.

