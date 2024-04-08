نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رباعي ريال مدريد مهدد بالإيقاف أمام السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه أربعة لاعبين من صفوف ريال مدريد خطر الإيقاف أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

رباعي ريال مدريد مهدد بالإيقاف أمام السيتي

ستُلعب المباراة غدًا الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الذهاب.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، هؤلاء اللاعبون يواجهون خطر الغياب عن مباراة الإياب إذا تلقوا بطاقة صفراء في مواجهة الذهاب، وهم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، وأوريلين تشواميني.

ومن جهة أخرى، يوجد لدى ريال مدريد ستة لاعبين حصلوا على بطاقة صفراء واحدة في المسابقة، وهم: كيبا، كارفاخال، ناتشو، كروس، لوكاس فاسكيز، وألابا.

وفي حال تلقي أحدهم بطاقة صفراء في كل من مباراة الذهاب والإياب، سيتعين عليه الغياب عن مباراة الذهاب في نصف النهائي إذا تأهل ريال مدريد.

أما في صفوف مانشستر سيتي، فإن لاعبًا واحدًا فقط يواجه خطر الإيقاف، وهو المدافع البرتغالي روبن دياز.

ويوجد لدى لاعبي مانشستر سيتي لاعبان حصلا على بطاقة صفراء واحدة في دوري أبطال أوروبا، وهما: رودري وأكانجي.