نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوين بيريز: تمنيت البقاء في أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نيوين بيريز مدافع أودينيزي، أنه كان يود أن يصنع مسيرته مع أتلتيكو مدريد، قبل الانتقال للفريق الإيطالي.

نيوين بيريز: تمنيت البقاء في أتلتيكو مدريد

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية، قال بيريز إنه كان يرغب في اللعب مع أتلتيكو مدريد، الذي لديه خيار إعادة شرائه، وأن نابولي حاول ضمه في الشتاء، لكن لم يتمكن الناديان من التوصل إلى اتفاق.

وأعرب بيريز عن شعوره بالامتنان إلى أودينيزي الذي فتح له الأبواب، مشددا على تركيزه مع الفريق في الوقت الحالي، خاصة مع صراعه للهروب من الهبوط.

وبسؤاله عن شعوره بعد 3 مواسم في أودينيزي حتى أصبح أحد قادة الفريق، أجاب "أنا في حالة جيدة. لقد ساعدني هذا العام كثيرا على التطور، أعتقد أنه كان أفضل عام حتى الآن من الناحية الكروية".

ونوه "أودينيزي بخير ومن الواضح أننا نعرف ما الذي سنلعب عليه، لكن الفريق بخير، ويعمل بشكل جيد، وهذا هو المهم".

وأكد أن نابولي كان مهمتا بالتعاقد معه في الميركاتو الشتوي، مضيفا "كنت على وشك المغادرة، لكن في النهاية لا أعرف ماذا حدث بين الناديين، لم يتفقا".

وبسؤاله عن تجربته مع الأتلتي في 2018، حيث لم يلعب أي مباراة رسمية، قال "من الواضح أنني كنت أرغب في اللعب في أتلتيكو، لكن الآن يجب النظر إلى الأمام".

واعتبر بيريز أن استدعاءه للمنتخب الأرجنتيني دافعا لمواصلة العمل الجاد، وأعرب عن طموحه في المشاركة معه في بطولة كوبا أمريكا.