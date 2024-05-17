نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الزمالك يكشف موقف شيكابالا والزناري وشلبي في نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف لاعبي الفريق المصابين من اللحاق بمباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: " دونجا جاهز لمباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، وشيكابالا غير جاهز طبيًا لنهائي الكونفدرالية ولن يلحق باللقاء".

وأضاف: "مصطفى الزناري لم تكتمل جاهزيته الطبية ولن يلحق بنهائي الكونفدرالية".

وعن موقف مصطفى شلبي، أوضح: "نكثف المحاولات الطبية مع اللاعب أملًا في اللحاق بالمباراة..ولا يزال أمامنا 48 ساعة لتجهيزه بشكل كامل".

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ونظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.