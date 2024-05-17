نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى قبل نهائي دوري الأبطال.. نجم ريال مدريد يخضع لعملية جراحية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن ​دافيد ألابا​ ​ريال مدريد​، خضع لعملية جديدة على مستوى الركبة، ستجعل فترة تعافيه من الإصابة تتأخر.

وأوضحت “ماركا” الإسبانية أن ألابا أجرى عملية تنظير لمفصل الركبة في النمسا، علمًا بأنه يغيب عن الميرينجي منذ عدة أشهر بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمام فياريال بالدوري الإسباني.

وسيضطر ألابا للخلود للراحة قبل الدخول في نشاط بدني مرة أخرى، ومن ثم بداية عملية إعادة التأهيل، علمًا بأنه لن يتمكن من المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2024 بألمانيا، مع منتخب بلاده.